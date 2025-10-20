Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Motorradfahrer verletzt

Aurich - Berauscht gefahren

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Ein Autofahrer ist am Sonntagabend in Aurich mit einem Motorradfahrer kollidiert. Ein 23-jährigerAudi-Fahrer wollte gegen 20.30 Uhr von der Emder Straße in Richtung stadteinwärts nach links auf ein Grundstück abbiegen. Er übersah dabei einen entgegenkommenden 31-jährigen Motorradfahrer. Es kam zum Unfall. Der 31-jährige Motorradfahrer stürzte und wurde leicht verletzt.

Einen berauschten Autofahrer hat die Polizei am Sonntagabend in Aurich gestoppt. Der Mann wurde gegen 20.40 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamine und THC. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ein Verfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell