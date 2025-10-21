Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Ihlow - Bulli stößt mit Viehtransport zusammen

Ein Bullifahrer ist am Montagmittag in Ihlow mit einem Viehtransport zusammengestoßen. Gegen 12 Uhr geriet ein 24-jähriger Bullifahrer mit seinem Anhänger auf der Timmeler Straße ins Schleudern und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lkw. Der mit zehn Kühen beladene Lkw kam von der Fahrbahn ab und geriet in einen Graben. Es wurde niemand verletzt, die Kühe blieben ebenfalls unversehrt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn war für mehrere Stunden vollgesperrt.

Aurich - Bei Auffahrunfall verletzt

Zwei Personen sind bei einem Auffahrunfall auf der Emder Straße am Montagabend verletzt worden. Die 55-jährige mutmaßliche Verursacherin fuhr mit ihrem BMW in Richtung Emden und übersah nach derzeitigen Erkenntnissen, dass vor ihr eine 52-jährige Peugeot-Fahrerin wartete und fuhr auf diese auf. Der Peugeot wurde auf einen VW geschoben, welcher mit einem Mini kollidierte. Die Fahrerin des Peugeot und ein Kind im VW wurden leicht verletzt. Der BMW und der Peugeot waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich.

Aurich - Autofahrerin prallt gegen Baum

Eine 78-Jährige ist am Montag in Aurich mit ihrem Auto gegen einen Baum geprallt. Als die 78-jährige Fiat-Fahrerin gegen 22.30 Uhr von einem Tankstellengelände an der Esenser Straße abbiegen wollte, kam sie von der Fahrbahn ab. Die Autofahrerin verletzte sich leicht. Das Auto und der Baum wurden beschädigt.

Norden - E-Scooter-Fahrer angefahren

Eine Autofahrerin hat am Montagabend in Norden einen E-Scooter-Fahrer angefahren. Gegen 21.30 Uhr übersah die 58-jährige Autofahrerin nach ersten Erkenntnissen den vorfahrtsberechtigten 17-jährigen Rollerfahrer beim Einfahren in den Kreisverkehr der Norddeicher Straße. Der Jugendliche verletzte sich leicht. Es entstand Schaden an beiden Fahrzeugen.

Aurich - Berauscht und ohne Führerschein gefahren

Am Montagabend, gegen 22 Uhr, haben Polizeibeamte im Auricher Stadtgebiet eine Autofahrerin kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten fest, dass die 30-jährige Autofahrerin keinen Führerschein besaß. Außerdem gab es Hinweise darauf, dass sie vor Fahrtantritt Cannabis konsumiert hatte. Die Polizei ordnete die Entnahme einer Blutprobe an, untersagte der Frau die Weiterfahrt und leitete ein Strafverfahren gegen sie ein.

Norden - Unfallflucht auf Parkplatz

Ein Unfallverursacher ist am Montag in Norden geflüchtet. Zwischen 12 Uhr und 12.15 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Aldi Marktes in der Gewerbestraße ein lilafarbener VW Caddy beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell