POL-AUR: Wittmund - Beeinflusster E-Scooter-Fahrer

Landkreis Wittmund (ots) - Verkehrsgeschehen Neuschoo - Rennradfahrerin schwer verletzt Eine Rennradfahrerin ist am Sonntag bei einem Verkehrsunfall in Neuschoo verletzt worden. Die 38-Jährige fuhr gegen 14 Uhr auf dem Frank-Klüsner-Weg auf die Narper Straße in Richtung Utarp. Hierbei missachtete sie offenbar die Vorfahrt eines 37-jährigen VW-Fahrers und stieß mit ihm zusammen. Die Rennradfahrerin wurde schwer ...

