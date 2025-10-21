Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
POL-AUR: Wittmund - Beeinflusster E-Scooter-Fahrer
Landkreis Wittmund (ots)
Verkehrsgeschehen
Wittmund - Beeinflusster E-Scooter-Fahrer
Die Polizei hat am Montagabend in Wittmund einen E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Gegen 23 Uhr hielten die Polizeibeamten den 20-jährigen E-Scooter-Fahrer im Stadtgebiet an. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Kokain und THC. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt und ließ eine Blutprobe entnehmen. Gegen den 20-Jährigen wird nun ermittelt.
