Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Warnung vor Fakeshops für Brennholz

Aurich/Wittmund (ots)

Warnung vor Fakeshops für Brennholz

Die Polizei warnt aus aktuellem Anlass vor Fakeshops im Internet. Zu Beginn der nun kälteren Jahreszeit bieten Betrüger im Internet insbesondere Brennholz, Pellets und Heizöl zu vermeintlich unschlagbaren Preisen an. Die Nachfrage ist hoch, der Wunsch nach günstigen Angeboten auch. Genau das nutzen Betrüger nun aus.

Oftmals lassen sich die Seiten der Anbieter kaum von echten Onlinehändlern unterscheiden. Teilweise handelt es sich auch um Kopien real existierender Websites. Tatsächlich aber gibt es in der Regel weder die Shops noch die angebotenen Produkte, die sodann nur gegen Vorkasse angeboten werden. Doch hier ist Vorsicht geboten: Mit der Zahlung ist das Geld weg - die Lieferung der Bestellung aber bleibt meistens aus.

Hat ein Kunde angebissen und Ware bestellt, verschicken die Betrüger entweder minderwertige Ware zu einem überhöhten Preis oder liefern nach einer Vorauszahlung das Produkt gar nicht erst. Denn sie haben es einzig auf das Geld der Opfer abgesehen - die im Internet angebotene Produktpalette existiert nicht. Oft täuschen Sie sogar Lieferschwierigkeiten vor, um Betroffene daran zu hindern, bereits getätigte Überweisungen rückgängig zu machen.

Deshalb ist es wichtig, beim Online-Shopping Angebote sorgfältig zu prüfen. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und tätigen Sie keine Spontankäufe, sondern vergleichen Sie Angebote mehrerer Anbieter - auch mit denen aus dem stationären Handel.

Wer beim Online-Shopping Opfer eines Betrugs geworden ist oder es vermutet, sollte sich unbedingt an die Polizei wenden und Anzeige erstatten.

Weitere Tipps:

- Informieren Sie sich über die Verkaufsplattform bzw. den Verkäufer: Geben Sie deren Namen in eine Suchmaschine ein oder erkundigen Sie sich z.B. bei der Verbraucherzentrale. So erhalten Sie Informationen anderer Kunden über den Shop.

- Nutzen Sie sichere Zahlungswege: Bevorzugen Sie den Kauf auf Rechnung. Nutzen Sie auf keinen Fall Bargeld-Transferdienste oder Gutschein-/Geschenk-/Guthabenkarten. Überweisen Sie kein Geld an ausländische Konten.

- Kein Einkauf bei Zweifel: Wenn Sie sich unsicher sind, kaufen Sie am besten gar nicht im gewählten Shop. Sie sollten das gewünschte Produkt nur beim Händler Ihres Vertrauens erwerben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell