PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Warnung vor Fakeshops für Brennholz

Aurich/Wittmund (ots)

Warnung vor Fakeshops für Brennholz

Die Polizei warnt aus aktuellem Anlass vor Fakeshops im Internet. Zu Beginn der nun kälteren Jahreszeit bieten Betrüger im Internet insbesondere Brennholz, Pellets und Heizöl zu vermeintlich unschlagbaren Preisen an. Die Nachfrage ist hoch, der Wunsch nach günstigen Angeboten auch. Genau das nutzen Betrüger nun aus.

Oftmals lassen sich die Seiten der Anbieter kaum von echten Onlinehändlern unterscheiden. Teilweise handelt es sich auch um Kopien real existierender Websites. Tatsächlich aber gibt es in der Regel weder die Shops noch die angebotenen Produkte, die sodann nur gegen Vorkasse angeboten werden. Doch hier ist Vorsicht geboten: Mit der Zahlung ist das Geld weg - die Lieferung der Bestellung aber bleibt meistens aus.

Hat ein Kunde angebissen und Ware bestellt, verschicken die Betrüger entweder minderwertige Ware zu einem überhöhten Preis oder liefern nach einer Vorauszahlung das Produkt gar nicht erst. Denn sie haben es einzig auf das Geld der Opfer abgesehen - die im Internet angebotene Produktpalette existiert nicht. Oft täuschen Sie sogar Lieferschwierigkeiten vor, um Betroffene daran zu hindern, bereits getätigte Überweisungen rückgängig zu machen.

Deshalb ist es wichtig, beim Online-Shopping Angebote sorgfältig zu prüfen. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und tätigen Sie keine Spontankäufe, sondern vergleichen Sie Angebote mehrerer Anbieter - auch mit denen aus dem stationären Handel.

Wer beim Online-Shopping Opfer eines Betrugs geworden ist oder es vermutet, sollte sich unbedingt an die Polizei wenden und Anzeige erstatten.

Weitere Tipps:

   - Informieren Sie sich über die Verkaufsplattform bzw. den 
     Verkäufer: Geben Sie deren Namen in eine Suchmaschine ein oder 
     erkundigen Sie sich z.B. bei der Verbraucherzentrale. So 
     erhalten Sie Informationen anderer Kunden über den Shop.
   - Nutzen Sie sichere Zahlungswege: Bevorzugen Sie den Kauf auf 
     Rechnung. Nutzen Sie auf keinen Fall Bargeld-Transferdienste 
     oder Gutschein-/Geschenk-/Guthabenkarten. Überweisen Sie kein 
     Geld an ausländische Konten.
   - Kein Einkauf bei Zweifel: Wenn Sie sich unsicher sind, kaufen 
     Sie am besten gar nicht im gewählten Shop. Sie sollten das 
     gewünschte Produkt nur beim Händler Ihres Vertrauens erwerben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Alle Meldungen Alle
  • 21.10.2025 – 15:32

    POL-AUR: Dunkle Jahreszeit: Polizei informiert über Einbruchschutz

    Aurich/Wittmund (ots) - Dunkle Jahreszeit: Polizei informiert über Einbruchschutz Das Präventionsteam der Polizei Aurich/Wittmund informiert in den kommenden Wochen zum Thema Einbruchschutz. Denn mit Beginn der dunklen Jahreszeit steigt wieder die Einbruchsgefahr. Aus diesem Anlass informieren die Experten des Präventionsteams die Bürgerinnen und Bürger in der ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 14:31

    POL-AUR: Wittmund - Beeinflusster E-Scooter-Fahrer

    Landkreis Wittmund (ots) - Verkehrsgeschehen Wittmund - Beeinflusster E-Scooter-Fahrer Die Polizei hat am Montagabend in Wittmund einen E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Gegen 23 Uhr hielten die Polizeibeamten den 20-jährigen E-Scooter-Fahrer im Stadtgebiet an. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Kokain und THC. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt und ließ eine Blutprobe entnehmen. Gegen den 20-Jährigen ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 14:30

    POL-AUR: Ihlow - Bulli stößt mit Viehtransport zusammen / Aurich - Bei Auffahrunfall verletzt / Aurich - Autofahrerin prallt gegen Baum / Norden - E-Scooter-Fahrer angefahren

    Landkreis Aurich (ots) - Verkehrsgeschehen Ihlow - Bulli stößt mit Viehtransport zusammen Ein Bullifahrer ist am Montagmittag in Ihlow mit einem Viehtransport zusammengestoßen. Gegen 12 Uhr geriet ein 24-jähriger Bullifahrer mit seinem Anhänger auf der Timmeler Straße ins Schleudern und kollidierte mit einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren