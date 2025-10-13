FW Alpen: ausgelöster Hausnotruf
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: H2Y
Meldebild: Person in Wohnung
Datum: 13.10.2025
Uhrzeit: 18:30 Uhr
Einsatzort: Beekfeldweg, Alpen
Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen
Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde die verschlossene Haustür durch die Bewohnerin eigenmächtig geöffnet und die Person an den Rettungsdienst übergeben. Somit konnten die Einsatzkräfte nach wenigen Minuten wieder zum Gerätehaus zurückkehren.
