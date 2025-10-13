Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: ausgelöster Hausnotruf

Bild-Infos

Download

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: H2Y

Meldebild: Person in Wohnung

Datum: 13.10.2025

Uhrzeit: 18:30 Uhr

Einsatzort: Beekfeldweg, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen

Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde die verschlossene Haustür durch die Bewohnerin eigenmächtig geöffnet und die Person an den Rettungsdienst übergeben. Somit konnten die Einsatzkräfte nach wenigen Minuten wieder zum Gerätehaus zurückkehren.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell