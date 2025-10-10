FW Alpen: Ölspur
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: CBRN1
Meldebild: Ölspur
Datum: 09.10.2025
Uhrzeit: 09:13 Uhr
Einsatzort: Am Hanning, Alpen
Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen, Einheit Menzelen
Auf einer Strecke von etwa 800 Metern war die Fahrbahn durch Betriebsmittel verunreinigt. Die betroffenen Stellen wurden abgestreut und das Bindemittel einer fachgerechten Entsorgung zugeführt. Der Einsatz war nach etwa einer Stunde beendet.
