Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Ölspur
Alpen (ots)

Einsatzstichwort: CBRN1

Meldebild: Ölspur

Datum: 09.10.2025

Uhrzeit: 09:13 Uhr

Einsatzort: Am Hanning, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen, Einheit Menzelen

Auf einer Strecke von etwa 800 Metern war die Fahrbahn durch Betriebsmittel verunreinigt. Die betroffenen Stellen wurden abgestreut und das Bindemittel einer fachgerechten Entsorgung zugeführt. Der Einsatz war nach etwa einer Stunde beendet.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Alpen
E-Mail: presse@feuerwehr-alpen.de
Homepage: https://www.feuerwehr-alpen.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell

