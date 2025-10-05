PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Zwei Sturmeinsätze am Wochenende

Alpen (ots)

Am vergangenen Samstag stürzte am Nachmittag gegen kurz vor 16:00Uhr ein Baum auf die Alte Poststraße. Die Einheit Menzelen rückte aus und beseitige den Baum mittels Kettensäge. Anschließen wurde die Straße gesäubert. Die ebenfalls alarmierte Drehleiter der Einheit Alpen musste nicht zum Einsatz kommen. Die Einsatzkräfte konnten ihre Arbeit nach ca. 30 Minuten beenden.

Nach Einbruch der Dunkelheit am Samstag wurde gegen 19:00 Uhr ein ebenfalls umgestürzter Baum an der A 57 (Fahrtrichtung Krefeld) gemeldet. Die Einsatzstelle befand sich auf dem Rastplatz Leucht. Mittels Kettensäger wurde der Baum ebenfalls zerkleinert und die Verkehrsfläche geräumt. Nach kurzer Zeit konnten die Einsatzkräfte der Einheit Alpen dann auch wieder den Heimweg antreten.

Freiwillige Feuerwehr Alpen
E-Mail: presse@feuerwehr-alpen.de
Homepage: https://www.feuerwehr-alpen.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell

