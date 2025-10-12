FW Alpen: Person in Wohnung
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: H2Y
Meldebild: Person in Wohnung
Datum: 12.10.2025
Uhrzeit: 10:36 Uhr
Einsatzort: Erzbischof-Anno-Straße, Alpen
Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen
Angehörige machten sich Sorgen, da eine Person zu einem vereinbarten Treffen nicht erschienen war und auch nicht auf Anrufe oder Klingeln an der Haustür reagierte. Die daraufhin verständigte Feuerwehr suchte gerade nach einer Möglichkeit, das Gebäude zu betreten, als es doch noch gelang, Kontakt zur Person aufzunehmen. Die verschlossene Haustür konnte durch den Bewohner selbst geöffnet werden. Somit konnten die Einsatzkräfte nach wenigen Minuten wieder zum Gerätehaus zurückkehren.
