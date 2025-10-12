Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Person in Wohnung

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: H2Y

Meldebild: Person in Wohnung

Datum: 12.10.2025

Uhrzeit: 10:36 Uhr

Einsatzort: Erzbischof-Anno-Straße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen

Angehörige machten sich Sorgen, da eine Person zu einem vereinbarten Treffen nicht erschienen war und auch nicht auf Anrufe oder Klingeln an der Haustür reagierte. Die daraufhin verständigte Feuerwehr suchte gerade nach einer Möglichkeit, das Gebäude zu betreten, als es doch noch gelang, Kontakt zur Person aufzunehmen. Die verschlossene Haustür konnte durch den Bewohner selbst geöffnet werden. Somit konnten die Einsatzkräfte nach wenigen Minuten wieder zum Gerätehaus zurückkehren.

