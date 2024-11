POL-EU: Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs

Bad Münstereifel-Arloff (ots) - Am Mittwoch (27. November) kam es um 21:25 Uhr auf der Landstraße 194 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden: Der 21 Jahre alte Fahrer befuhr mit seinem Pkw die feuchte Landstraße in Fahrtrichtung Euskirchen. Als plötzlich Wild die Fahrbahn überquerte, bremste er und versuchte auszuweichen. In der Folge drehte sich das Fahrzeug um 180 Grad und kam von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug ...

