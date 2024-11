POL-EU: Flexgeräusche führten zu Blut und Geldkassette

Mechernich (ots) - Am Dienstag (26. November) meldete ein Zeuge ein verdächtiges Fahrzeug in der Straße Vierwege in Mechernich. Dort wurde ein Pkw unerlaubt auf einem Privatparkplatz abgestellt. Zudem verlor der Pkw Flüssigkeiten. Das Fahrzeug wies diverse Beschädigungen an der gesamten Karosserie auf und die Reifen waren stark abgefahren. An den Kennzeichen waren unterschiedliche Städtesiegel angebracht und das TÜV ...

