Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden/Hage/Wittmund - Mehr als 20 Handyverstöße geahndet

Aurich/Wittmund (ots)

Norden/Hage/Wittmund - Mehr als 20 Handyverstöße geahndet

Die Polizei hat am Dienstag im Rahmen einer Schwerpunktkontrolle zahlreiche Verkehrsteilnehmer in Norden, Hage und Wittmund kontrolliert. Der Fokus der Kontrollen lag dabei auf der Ablenkung im Straßenverkehr, insbesondere durch die Nutzung von Mobiltelefonen hinter dem Steuer.

Ziel dieser Kontrollen ist es, Verkehrsteilnehmer zu sensibilisieren und eine nachhaltige Verhaltensänderung herbeizuführen.

Im Rahmen der Kontrollen, die im Stadtgebiet Norden, der Samtgemeinde Hage und im Stadtgebiet Wittmund stattfanden, haben die eingesetzten Beamtinnen und Beamten insgesamt 35 Verstöße festgestellt. In 22 Fällen ntutzen Fahrrad- oder Autofahrer das Handy während der Fahrt. Ihnen droht nun ein Bußgeld in Höhe von mindestens 55 beziehungsweise 100 Euro. Weitere sieben Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet, weil Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Zwei weitere hatten den Sicherheitsgurt nicht angelegt. Auch ein Verstoß gegen die Ladungssicherung wurde geahndet.

Die Polizei wird derartige Kontrollen auch weiterhin angekündigt wie auch unangekündigt durchführen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

