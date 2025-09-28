Feuerwehr Bergisch Gladbach

FW-GL: Jahresabschlussübung der Jugendfeuerwehr Bergisch Gladbach - Teamgeist, Können und viel Spaß

Bergisch Gladbach (ots)

Mit einer großen Jahresabschlussübung hat die Jugendfeuerwehr Bergisch Gladbach am heutigen Sonntag, 28.09.2025, ihr Ausbildungsjahr erfolgreich beendet. Die Jugendlichen im Alter zwischen 10 und 17 Jahren zeigten ihr Können an insgesamt sechs Stationen, die auf die Altersgruppen abgestimmt waren.

Die jüngeren Mitglieder übten einen klassischen Löschangriff mit Wasserentnahme aus einem 4.000-Liter-Faltbehälter, trainierten an einem Feuerlöschtrainer und stellten sich gemeinsam einem Teamparcours mit verbundenen Augen und Spinnennetz. Im Vordergrund stand dabei, erlerntes Wissen noch einmal zu festigen und anschließend praktisch umzusetzen.

Die älteren Jugendlichen traten an realitätsnahen Stationen an: Bei einem Außenangriff mit Strahlrohren bekämpften sie echtes Feuer an der Brandübungsanlage. In einem verrauchten Container retteten sie mehrere Übungspuppen. Auch für sie galt es, beim Teamtraining Parcours und Spinnennetz gemeinsam Herausforderungen zu meistern.

Im Anschluss an die Übung trafen sich rund 120 Familienangehörige, Ausbilderinnen und Ausbilder sowie die Jugendlichen selbst am Feuerwehrhaus Stadtmitte. Bei Grillwurst und Getränken stand das gesellige Miteinander im Vordergrund - ein gelungener Ausklang für ein intensives Jahr voller Engagement, Ausbildung und Gemeinschaft.

Die Jugendfeuerwehr Bergisch Gladbach ist mit rund 110 Mitgliedern in sieben Stadtteilen vertreten. Sie bietet Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, Feuerwehrtechnik spielerisch zu erlernen und Teamgeist zu erleben.

Weitere Informationen gibt es online unter: http://www.feuerwehr-gl.de/jugendfeuerwehr

