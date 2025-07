Feuerwehr Bergisch Gladbach

FW-GL: Zwei nächtliche Einsätze für die Feuerwehr Bergisch Gladbach - Mülltonnenbrand und Kabelbrand in Bürogebäude

Bergisch Gladbach (ots)

27. Juli 2025 - In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde die Feuerwehr Bergisch Gladbach zu zwei Einsätzen im Stadtgebiet alarmiert.

Brand mehrerer Mülltonnen am Schulzentrum Herkenrath

Der erste Einsatz ereignete sich gegen 1:39 Uhr am Schulzentrum Herkenrath, wo insgesamt fünf große Mülltonnen in Brand geraten waren. Die Leitstelle alarmierte daraufhin die Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache 2 sowie die Einheit 8 - Herkenrath. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte weiterer Schaden verhindert werden. Gegen 2:30 Uhr war der Brand vollständig gelöscht und die Einsatzstelle wurde zur weiteren Ermittlung der Brandursache an die Polizei übergeben.

Kabelbrand nach Auslösung einer Brandmeldeanlage in Bürogebäude

Kurze Zeit später, um 1:49 Uhr, löste die automatische Brandmeldeanlage eines Bürogebäudes an der Bensberger Straße einen Alarm aus. Die Feuer- und Rettungsleitstelle des Rheinisch-Bergischen Kreises entsandte daraufhin Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache 1, den Löschzug 7 - Stadtmitte sowie den Einsatzführungsdienst (B-Dienst) an die Einsatzstelle.

Vor Ort wurde im Gebäude eine leichte Verrauchung festgestellt. Die genaue Ursache war zunächst unklar. Zur Lokalisierung der Quelle mussten mehrere Zwischendecken geöffnet und mithilfe von Wärmebildkameras kontrolliert werden. Die Einsatzkräfte stellten schließlich einen Kurzschluss und einen Schmorschaden in einer Unterverteilung fest, der zu der Rauchentwicklung geführt hat. Die Stromversorgung im betroffenen Bereich wurde abgeschaltet, um eine weitere Gefahr auszuschließen. Der Einsatz war gegen 03:45 Uhr beendet. (es)

