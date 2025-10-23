POL-AUR: Dunkle Jahreszeit: Polizei informiert über Einbruchschutz - Terminverschiebung für Aurich

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Dunkle Jahreszeit: Polizei informiert über Einbruchschutz - Terminverschiebung für Aurich

Das Präventionsteam der Polizei Aurich/Wittmund wird angesichts der angekündigten Wetterlage an diesem Freitag, 24.10.2025, NICHT auf dem Auricher Wochenmarkt vertreten sein. Der Termin wird auf Freitag, den 14.11.2025, verschoben.

Bürgerinnen und Bürger erhalten zusätzlich an diesem Freitag die Möglichkeit, sich telefonisch Ratschläge zu holen, sich kostenlos und unverbindlich zum Thema Einbruchschutz beraten zu lassen. Kriminalhauptkommissarin Sabine Kahmann von der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle wird von 9 Uhr bis 13 Uhr, unter der Telefonnummer 04941 606108 erreichbar sein. Interessierte können auch direkt bei ihr einen Beratungstermin vereinbaren, um sich individuell zu Hause beraten zu lassen.

Die übrigen Termine auf den Wochenmärkten in Wiesmoor, Wittmund und Norden bleiben bestehen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104233/6142378

