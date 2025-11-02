PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl beim Autohaus

Greiz (ots)

Weida. Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht vom 30.10.2025 zum 31.10.2025 gewaltsam Zutritt auf das Grundstück eines Autohauses in den Nonnenfeldern in Weida. Hier wurde anschließend von einem Fahrzeug vier Kompletträder abmontiert und entwendet. Dabei entstand ein Stehlschaden von ca. 1.200 Euro. Die Polizeiinspektion Greiz hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls gegen Unbekannt aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise, welche unter der Tel.: 03661/6210 und der Bezugsnummer 0283653/2025 entgegengenommen werden. <PW>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 02.11.2025 – 07:05

    LPI-G: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen

    Greiz (ots) - Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. Unbekannte Täter zerkratzten in der Nacht vom 31.10.2025 bis 01.11.2025 vier Fahrzeuge, welche am Steinberg in Mohlsdorf-Teichwolframsdorf geparkt waren. Dabei entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Die Polizeiinspektion Greiz hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise, welche unter der Tel.: ...

    mehr
  • 02.11.2025 – 07:03

    LPI-G: Unter Alkohol trotz Probezeit

    Greiz (ots) - Langenwetzendorf. Im Rahmen der Streifentätigkeit wurde am Samstag, den 01.11.2025 gegen 23:55 Uhr, ein Audi-Fahrer am Daßlitzer Kreuz einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde mit dem 19-jährigen Fahrer ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 0,24 Promille ergab. Aufgrund des Atemalkoholwertes wurde dem Fahrer umgehend die Weiterfahrt untersagt. Gegen die ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 10:14

    LPI-G: Ermittlungserfolg bei Durchsuchungsmaßnahmen

    Greiz (ots) - Harth-Pöllnitz. Mehrere Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Greiz durchsuchten am gestrigen Mittwoch (29.10.2025) über mehrere Stunden ein Grundstück sowie ein Einfamilienhaus in Frießnitz. Die Ermittlungen richteten sich hierbei gegen zwei Männer (deutsch, männlich 41, 51 Jahre) welche beschuldigt werden, mehrere Einbrüche in ein ehemaliges Fabrikgelände in Weida begangen zu haben. Anschließend ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren