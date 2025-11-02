LPI-G: Einbruch in den Keller eines Mehrfamilienhauses
Altenburger Land (ots)
Schmölln: Der unbekannte Täter gelangte in das Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses und bricht dort mittels eines Hebelwerkzeuges einen Keller auf. Aus diesem entwendet er ein hochwertiges E-Bike und eine Bohrmaschine. Der Tatort befindet sich in der Grüntalstraße. Der Tatzeitraum beläuft sich auf die Abendstunden des 30.10.2025 bis zum Vormittag des 01.11.2025.
