LPI-G: Einbruch in den Keller eines Mehrfamilienhauses

Greiz (ots) - Weida. Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht vom 30.10.2025 zum 31.10.2025 gewaltsam Zutritt auf das Grundstück eines Autohauses in den Nonnenfeldern in Weida. Hier wurde anschließend von einem Fahrzeug vier Kompletträder abmontiert und entwendet. Dabei entstand ein Stehlschaden von ca. 1.200 Euro. Die Polizeiinspektion Greiz hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls gegen Unbekannt aufgenommen und bittet um ...

