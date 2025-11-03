PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrlässige Brandstiftung in Lagerhalle

Gera (ots)

Gera - Am Donnerstagmorgen (30.10.2025) kam es gegen 06:18 Uhr in einer Lagerhalle "An der Silbergrube" in Gera zu einem Brand. Das Feuer brach in einem von drei separat verschlossenen Hallenabteilen aus, welches als Warenlager genutzt wird. Nach bisherigen Erkenntnissen entzündeten sich dort gelagerte Papp- und Plastikkartons. In den Brandresten wurden außerdem Überreste batteriebetriebener Geräte festgestellt. Ob diese brandursächlich waren, ist derzeit unklar. Eine Begehung des Brandortes war aufgrund austretender Brandgase bislang nicht möglich. Der entstandene Schaden wird auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und geht derzeit von einer fahrlässigen Brandstiftung aus. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

