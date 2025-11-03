Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruchsserie in Thonhausen - mehrere Gartenschuppen betroffen

Altenburg (ots)

Thonhausen. In der Nacht vom 29.10.2025, 17:00 Uhr, bis zum 30.10.2025, 09:00 Uhr, kam es in der Dorfstraße zu mehreren Einbrüchen auf Privatgrundstücke. Unbekannte Täter verschafften sich unbefugt Zutritt zu insgesamt neun Grundstücken und brachen in mehrere Nebengebäude und Scheunen ein. Dabei wurden unter anderem sechs Kettensägen, ein Laubbläser, diverse Werkzeuge sowie etwa 100 Euro Bargeld entwendet. In vier Fällen blieb es beim Versuch. Der entstandene Sachschaden ist gering, der Beuteschaden hingegen liegt im unteren fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Altenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 03447 481-0. (DL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell