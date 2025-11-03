PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Körperliche Auseinandersetzung in der Siemensstraße und vor dem Krankenhaus

Gera (ots)

Gera. Am Donnerstagvormittag (31.10.2025, 10:43 Uhr) kam es auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Siemensstraße in Gera zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren albanischen Männern. Aus zunächst verbalen Streitigkeiten entwickelte sich eine handfeste Schlägerei, bei der mindestens vier Beteiligte im Alter zwischen 21 und 33 Jahren leicht verletzt wurden. Mehrere weitere Personen, die an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein sollen, flüchteten noch vor Eintreffen der Polizei. Um 12:40 Uhr kam es vor der Notaufnahme des Klinikums Gera zu einem erneuten Angriff im Zusammenhang mit der vorausgegangenen Auseinandersetzung. Acht männliche Tatverdächtige trafen dort auf einen 28-jährigen Mann, der sich nach der zuvor erfolgten Körperverletzung in Behandlung befand. Nach einer verbalen Beleidigung schlugen die Angreifer gemeinschaftlich auf den Geschädigten ein, wobei auch ein Holzstock zum Einsatz gekommen sein soll. Das Opfer erlitt mehrere Kopfverletzungen. Nach der Tat flüchteten die Angreifer mit zwei Fahrzeugen. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung aufgenommen. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

