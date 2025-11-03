LPI-G: Brandstiftung in leerstehendem Gebäude
Altenburg (ots)
Altenburg. Am Sonntagvormittag (02.11.2025) wurde gegen 11:15 Uhr in einem leerstehenden Mehrfamilienhaus "An der Glashütte" in Altenburg ein Brand festgestellt. Im zweiten Obergeschoss haben dort abgestellte Möbel gebrannt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde das Feuer vorsätzlich mittels Brandbeschleuniger gelegt. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Die Kriminalpolizei Altenburg hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. (DL)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell