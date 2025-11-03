LPI-G: Brandstiftung in leerstehendem Gebäude

Greiz (ots) - Korbußen. Zwischen dem 30.10.2025, 15:00 Uhr, und dem 01.11.2025, 08:00 Uhr, drangen unbekannte Täter auf das Gelände einer Firma im Wiesenring in Korbußen ein. Die Täter überwanden einen Zaun und verschafften sich über ein entglastes Fenster Zutritt in das Gebäude. Im Inneren wurde eine Wand aufgebrochen, um an den Tresor zu gelangen. Dieser wurde mit schwerem Werkzeug geöffnet und Bargeld im ...

