LPI-G: Versuchte gefährliche Körperverletzung
Gera (ots)
Gera. Am 03.11.2025 warf ein bislang unbekannter Täter in der Platanenstraße gegen 12:00 Uhr mehrere Feuerwerkskörper auf eine 35-Jährige. Glücklicherweise verfehlte der Täter die Frau, sodass diese nicht verletzt wurde. Anschließend flüchtete dieser unerkannt. Trotz eingeleiteter Suchmaßnahmen und Ermittlungen der Polizei konnten bisher keine Hinweise zu einem möglichen Täter erlangt werden. Deshalb bittet die Polizei Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234 - 1465 zu melden. (Bezugsnummer: 0285667/2025) (SR)
