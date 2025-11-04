PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Gera (ots)

Gera. Am 03.11.2025 gegen 15:45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich De-Smit-Straße und Friedericistraße. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete ein 56-jähriger Pkw-Fahrer das Rotlicht einer Lichtzeichenanlage. Daraufhin kam es zur Kollision mit einem aus der Richtung Am Sommerbad kommenden 37-jährigem Pkw-Fahrer. Aufgrund des Zusammenstoßes wurden der 37-jährige Fahrer und seine beiden Mitfahrer im Alter von 18 und 31 Jahren leicht verletzt. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Die Straße war für circa 45 Minuten gesperrt. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 08:33

    LPI-G: Fahren ohne Fahrerlaubnis

    Gera (ots) - Gera. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde ein 21-Jähriger am Museumsplatz einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die eingesetzten Streifenbeamten fest, dass dieser ohne gültige Fahrerlaubnis den Pkw bewegte. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. (SR) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 08:32

    LPI-G: Versuchte gefährliche Körperverletzung

    Gera (ots) - Gera. Am 03.11.2025 warf ein bislang unbekannter Täter in der Platanenstraße gegen 12:00 Uhr mehrere Feuerwerkskörper auf eine 35-Jährige. Glücklicherweise verfehlte der Täter die Frau, sodass diese nicht verletzt wurde. Anschließend flüchtete dieser unerkannt. Trotz eingeleiteter Suchmaßnahmen und Ermittlungen der Polizei konnten bisher keine Hinweise zu einem möglichen Täter erlangt werden. ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 08:30

    LPI-G: Besonders schwerer Fall des Diebstahls

    Altenburg (ots) - Altenburg. Im Zeitraum von 14.10.2025 bis 01.11.2025 brachen bislang unbekannte Täter in eine Kleingartenanlage in der Zwickauer Straße gewaltsam eine Laubentür auf bislang unbekannte Weise auf. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung, ohne Gegenstände zu entwenden. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Polizei hat ein entsprechendes ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren