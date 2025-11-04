Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Gera (ots)

Gera. Am 03.11.2025 gegen 15:45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich De-Smit-Straße und Friedericistraße. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete ein 56-jähriger Pkw-Fahrer das Rotlicht einer Lichtzeichenanlage. Daraufhin kam es zur Kollision mit einem aus der Richtung Am Sommerbad kommenden 37-jährigem Pkw-Fahrer. Aufgrund des Zusammenstoßes wurden der 37-jährige Fahrer und seine beiden Mitfahrer im Alter von 18 und 31 Jahren leicht verletzt. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Die Straße war für circa 45 Minuten gesperrt. (SR)

