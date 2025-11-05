PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ladendiebstahl in Supermarkt

Gera (ots)

Gera. Am 04.11.2025 kam es gegen 17:45 Uhr zu einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Theaterstraße in Gera. Hierbei betrat eine 40-Jährige den Markt, obwohl bereits aus der Vergangenheit ein gültiges Hausverbot ausgesprochen wurde. Anschließend nahm die 40-Jährige eine Flasche mit alkoholischem Getränk aus dem Warenregal und wollte den Kassenbereich passieren, ohne zu bezahlen. Hierbei wurde sie von einer Mitarbeiterin des Supermarktes gestellt. Die 40-Jährige beleidigte die Mitarbeiterin daraufhin. Beim Eintreffen der Polizeibeamten rannte leistete diese Widerstand, wobei ein Polizeivollzugsbeamter leicht verletzt wurde. Die Polizei leitete ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 05.11.2025 – 07:09

    LPI-G: Unfall unter Alkohol

    Altenburg (ots) - Windischleuba. Am 04.11.2025 gegen 11:00 Uhr beabsichtigte ein 53-Jähriger im Fünfminutenweg eine Anlieferung durchzuführen. Hierbei stieß er mit der Laderampe seines Lkw beim Rangieren an zwei abgestellte Anhänger. Es entstand hierbei ein geschätzter Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme durch die Polizeiinspektion Altenburger Land wurde durch einen freiwilligen Atemalkoholtest bekannt, dass der Fahrer ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 08:34

    LPI-G: Verkehrsunfallflucht

    Gera (ots) - Gera. Am 03.11.2025 befuhr ein 68-jähriger Pkw-Fahrer gegen 17:00 Uhr die Langenberger Straße stadtauswärts. Kurz vor dem Kreuzungsbereich Zeitzer Straße querte ein 33-jähriger Fußgänger die Straße. Hierbei wurde der Fußgänger vom Pkw-Fahrer erfasst, wodurch der 33-Jährige leicht verletzt wurde. Anschließend entfernte sich der 33-Jährige pflichtwidrig vom Unfallort und konnte später durch die Polizeibeamten an seiner Wohnanaschrift angetroffen ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 08:34

    LPI-G: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Gera (ots) - Gera. Am 03.11.2025 gegen 15:45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich De-Smit-Straße und Friedericistraße. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete ein 56-jähriger Pkw-Fahrer das Rotlicht einer Lichtzeichenanlage. Daraufhin kam es zur Kollision mit einem aus der Richtung Am Sommerbad kommenden 37-jährigem Pkw-Fahrer. Aufgrund des Zusammenstoßes wurden der 37-jährige Fahrer und seine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren