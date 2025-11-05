Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ladendiebstahl in Supermarkt

Gera (ots)

Gera. Am 04.11.2025 kam es gegen 17:45 Uhr zu einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Theaterstraße in Gera. Hierbei betrat eine 40-Jährige den Markt, obwohl bereits aus der Vergangenheit ein gültiges Hausverbot ausgesprochen wurde. Anschließend nahm die 40-Jährige eine Flasche mit alkoholischem Getränk aus dem Warenregal und wollte den Kassenbereich passieren, ohne zu bezahlen. Hierbei wurde sie von einer Mitarbeiterin des Supermarktes gestellt. Die 40-Jährige beleidigte die Mitarbeiterin daraufhin. Beim Eintreffen der Polizeibeamten rannte leistete diese Widerstand, wobei ein Polizeivollzugsbeamter leicht verletzt wurde. Die Polizei leitete ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein. (SR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell