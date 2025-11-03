PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, K2/ Porsche prallt gegen Baum

POL-COE: Nordkirchen, K2/ Porsche prallt gegen Baum
Coesfeld (ots)

Ein Porsche ist Samstag (01.11.25) mit einem Baum an der K2 kollidiert. Gegen 11.45 Uhr war der 24-jährige Fahrer in Richtung Ottmarsbocholt unterwegs, als er aus bisher nicht bekannten Gründen die Kontrolle verlor. Der Mann und sein 24-jähriger Mitfahrer erlitten Verletzungen und kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Der Schaden am Porsche liegt im sechsstelligen Bereich. Die Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

