Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, K2/ Porsche prallt gegen Baum

Bild-Infos

Download

Coesfeld (ots)

Ein Porsche ist Samstag (01.11.25) mit einem Baum an der K2 kollidiert. Gegen 11.45 Uhr war der 24-jährige Fahrer in Richtung Ottmarsbocholt unterwegs, als er aus bisher nicht bekannten Gründen die Kontrolle verlor. Der Mann und sein 24-jähriger Mitfahrer erlitten Verletzungen und kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Der Schaden am Porsche liegt im sechsstelligen Bereich. Die Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell