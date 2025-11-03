POL-COE: Nottuln, Daruper Straße/ Grauer VW Sharan beschädigt
Coesfeld (ots)
Ein unbekannter Autofahrer hat am Freitag (31.10.25) einen grauen VW Sharan beschädigt. Dieser stand zwischen 12 Uhr und 12.20 Uhr auf dem Edeka-Parkplatz. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell