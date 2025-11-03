PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Goxel
Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 01.11.2025 auf den 02.11.2025 in ein Einfamilienhaus in der Bauerschaft Goxel in Coesfeld ein. Hierzu platzierten sie eine Bank an der Hauswand, um an das darüberliegende Küchenfenster zu gelangen. Dieses hebelten sie auf und verschafften sich so Zugang zum Inneren des Hauses. Hier durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke. Zum Diebesgut kann zur Zeit noch nichts gesagt werden.

Am Tag zuvor fiel in der Nachbarschaft ein grauer Audi mit der Städtekennung "BOH" (Bocholt) auf. Das Auto sei sehr langsam durch die Straßen gefahren. Hier prüft die Polizei nun, ob Videoaufzeichnungen vorhanden sind.

Hier einige Präventionstipps für Sie:

   - Schließen Sie Ihre Haus- und Wohnungstür ab, auch wenn Sie nur 
     kurz weggehen.
   - Lassen Sie bei Türen mit Glasfüllung den Schlüssel niemals von 
     innen stecken.
   - Halten Sie Türen und Fenster von Kellern und Dachböden stets 
     verschlossen.
   - Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren - auch 
     gekippte Fenster sind für Diebe wie offene Fenster.
   - Deponieren Sie ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals im 
     Freien. Einbrecher kennen jedes Versteck!
   - Halten Sie die Hauseingangstür in Mehrfamilienhäusern auch 
     tagsüber geschlossen. Prüfen Sie, wer ins Haus will, bevor Sie 
     öffnen.
   - Tauschen Sie bei Verlust Ihres Schlüssels unverzüglich den 
     Schließzylinder aus.
   - Lassen Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus bei längerer Abwesenheit 
     bewohnt erscheinen. Lassen Sie den Briefkasten von Nachbarn oder
     Freunden leeren.
   - Rollläden sollten zur Nachtzeit - und nach Möglichkeit nicht 
     tagsüber - heruntergelassen werden. Lassen Sie zum Beispiel über
     Zeitschaltuhren ab und an Lichter im Haus brennen. Das 
     suggeriert Anwesenheit.
   - Melden Sie verdächtige Wahrnehmungen sofort der Polizei und 
     schreiben Sie sich ggf. Kennzeichen auf.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

