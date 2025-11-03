Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Goxel

Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 01.11.2025 auf den 02.11.2025 in ein Einfamilienhaus in der Bauerschaft Goxel in Coesfeld ein. Hierzu platzierten sie eine Bank an der Hauswand, um an das darüberliegende Küchenfenster zu gelangen. Dieses hebelten sie auf und verschafften sich so Zugang zum Inneren des Hauses. Hier durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke. Zum Diebesgut kann zur Zeit noch nichts gesagt werden.

Am Tag zuvor fiel in der Nachbarschaft ein grauer Audi mit der Städtekennung "BOH" (Bocholt) auf. Das Auto sei sehr langsam durch die Straßen gefahren. Hier prüft die Polizei nun, ob Videoaufzeichnungen vorhanden sind.

Hier einige Präventionstipps für Sie:

- Schließen Sie Ihre Haus- und Wohnungstür ab, auch wenn Sie nur kurz weggehen. - Lassen Sie bei Türen mit Glasfüllung den Schlüssel niemals von innen stecken. - Halten Sie Türen und Fenster von Kellern und Dachböden stets verschlossen. - Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren - auch gekippte Fenster sind für Diebe wie offene Fenster. - Deponieren Sie ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals im Freien. Einbrecher kennen jedes Versteck! - Halten Sie die Hauseingangstür in Mehrfamilienhäusern auch tagsüber geschlossen. Prüfen Sie, wer ins Haus will, bevor Sie öffnen. - Tauschen Sie bei Verlust Ihres Schlüssels unverzüglich den Schließzylinder aus. - Lassen Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus bei längerer Abwesenheit bewohnt erscheinen. Lassen Sie den Briefkasten von Nachbarn oder Freunden leeren. - Rollläden sollten zur Nachtzeit - und nach Möglichkeit nicht tagsüber - heruntergelassen werden. Lassen Sie zum Beispiel über Zeitschaltuhren ab und an Lichter im Haus brennen. Das suggeriert Anwesenheit. - Melden Sie verdächtige Wahrnehmungen sofort der Polizei und schreiben Sie sich ggf. Kennzeichen auf.

