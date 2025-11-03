PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Herbern, Bockumer Straße
Einbruch in Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Freitag (31.10.2025), 16.40 Uhr bis Samstag (01.11.2025), 01.26 Uhr in ein Einfamilienhaus auf der Bockumer Straße in Ascheberg, Herbern ein. Hierzu schoben sie die Rollladen hoch und schlugen ein Fenster ein. So gelangten sie ins Innere des Hauses. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke nach Diebesgut und entwendeten Bargeld (mittlerer vierstelliger Betrag).

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren