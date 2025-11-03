POL-COE: Ascheberg, Herbern, Bockumer Straße
Einbruch in Einfamilienhaus
Coesfeld (ots)
Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Freitag (31.10.2025), 16.40 Uhr bis Samstag (01.11.2025), 01.26 Uhr in ein Einfamilienhaus auf der Bockumer Straße in Ascheberg, Herbern ein. Hierzu schoben sie die Rollladen hoch und schlugen ein Fenster ein. So gelangten sie ins Innere des Hauses. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke nach Diebesgut und entwendeten Bargeld (mittlerer vierstelliger Betrag).
Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell