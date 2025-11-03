Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Herbern, Bockumer Straße

Einbruch in Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Freitag (31.10.2025), 16.40 Uhr bis Samstag (01.11.2025), 01.26 Uhr in ein Einfamilienhaus auf der Bockumer Straße in Ascheberg, Herbern ein. Hierzu schoben sie die Rollladen hoch und schlugen ein Fenster ein. So gelangten sie ins Innere des Hauses. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke nach Diebesgut und entwendeten Bargeld (mittlerer vierstelliger Betrag).

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

