Ascheberg, Herbern, Talstraße, Bergstraße, Schützenstraße

Autos beschädigt - Zeugen gesucht



Bislang unbekannte Täter beschädigten erneut Autos in Ascheberg Herbern. Zehn Strafanzeigen nahm die Polizei bislang auf.

Betroffen waren drei Autos, die auf einem Parkplatz an der Talstraße in Ascheberg von Freitag (31.10.2025) auf Samstag (01.11.2025) parkten. Hier zerkratzten die Täter jeweils einen Reifen und fügten einem der Fahrzeuge zusätzlich Kratzer am Heck zu.

Auf der Schützenstraße in Herbern zerstachen unbekannte Täter die Motorhaube eines geparkten Autos. Die Halterin gab an, ihr Fahrzeug letztmalig am 29.10.2025 unbeschädigt gesehen zu haben. Festgestellt hatte sie die Sachbeschädigung am Samstagmorgen.

Weitere fünf beschädigte Autos meldeten Halter der Polizei auf der Bergstraße in Ascheberg, Herbern bereits am Freitagmorgen. Hier agierten die Täter von Donnerstag auf Freitag. Dabei zerstachen sie insgesamt fünf Reifen und zerkratzen drei Autos.

Ein weiteres beschädigtes Auto meldete ein Halter auf der Straße Homanns - Hof. Hier zerstachen die Täter einen Reifen eines dort geparkten Autos in der Zeit vom 31.10.2025 bis 02.11.2025.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02591-7930.

