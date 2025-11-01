PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Beethovenstraße, Einbruch Einfamilienhaus, Bewohnerin triff auf Einbrecher

Coesfeld (ots)

Am 31.10.2025 gegen 18:45 Uhr gelangten drei unbekannte männliche Personen durch Aufhebeln der rückwärtigen Terrassentür in ein Einfamilienhaus. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Die Wohnungsinhaberin kehrte zeitgleich nach Hause zurück und traf im Garten auf drei männliche vermummte Personen, die das Haus verließen. Einer stieß die Wohnungsinhaberin zur Seite und die Täter verließen fluchtartig die Örtlichkeit Richtung Auf der Flage. Die Wohnungsinhaberin blieb unverletzt. Hinweise zum Diebesgut liegen noch nicht vor. Eine unverzüglich eingeleitete Fahndung der Polizei verlief negativ. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort die Spuren. Personenbeschreibungen:

   - drei männliche Personen
   - eine Person: ca. 1,70m, schwarz gekleidet, Kapuze und Schal ins 
     Gesicht gezogen, sprach mit arabischen Akzent
   - weitere Beschreibung nicht möglich

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dülmen unter 02594-147930 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

