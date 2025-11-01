Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Beethovenstraße, Einbruch Einfamilienhaus, Bewohnerin triff auf Einbrecher

Am 31.10.2025 gegen 18:45 Uhr gelangten drei unbekannte männliche Personen durch Aufhebeln der rückwärtigen Terrassentür in ein Einfamilienhaus. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Die Wohnungsinhaberin kehrte zeitgleich nach Hause zurück und traf im Garten auf drei männliche vermummte Personen, die das Haus verließen. Einer stieß die Wohnungsinhaberin zur Seite und die Täter verließen fluchtartig die Örtlichkeit Richtung Auf der Flage. Die Wohnungsinhaberin blieb unverletzt. Hinweise zum Diebesgut liegen noch nicht vor. Eine unverzüglich eingeleitete Fahndung der Polizei verlief negativ. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort die Spuren. Personenbeschreibungen:

- drei männliche Personen - eine Person: ca. 1,70m, schwarz gekleidet, Kapuze und Schal ins Gesicht gezogen, sprach mit arabischen Akzent - weitere Beschreibung nicht möglich

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dülmen unter 02594-147930 entgegen.

