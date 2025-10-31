POL-COE: Rosendahl, Osterwick, Wellenort
Täter brachen in zwei Häuser ein
Coesfeld (ots)
In gleich zwei Häuser auf der Straße "Wellenort" in Rosendahl, Osterwick brachen bislang unbekannte Täter in der Zeit von Mittwoch (29.10.2025) auf Donnerstag (30.10.2025) ein. Im Inneren der Häuser durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke. Zum möglichen Diebesgut konnte noch nichts gesagt werden.
Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.
