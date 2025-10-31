Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Osterwick, Wellenort

Täter brachen in zwei Häuser ein

Coesfeld (ots)

In gleich zwei Häuser auf der Straße "Wellenort" in Rosendahl, Osterwick brachen bislang unbekannte Täter in der Zeit von Mittwoch (29.10.2025) auf Donnerstag (30.10.2025) ein. Im Inneren der Häuser durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke. Zum möglichen Diebesgut konnte noch nichts gesagt werden.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell