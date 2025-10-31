PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Osterwick, Wellenort
Täter brachen in zwei Häuser ein

Coesfeld (ots)

In gleich zwei Häuser auf der Straße "Wellenort" in Rosendahl, Osterwick brachen bislang unbekannte Täter in der Zeit von Mittwoch (29.10.2025) auf Donnerstag (30.10.2025) ein. Im Inneren der Häuser durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke. Zum möglichen Diebesgut konnte noch nichts gesagt werden.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 31.10.2025 – 11:06

    POL-COE: Nottuln, Auf der Heide / Einbruch in Einfamilienhaus

    Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter hebelten am 30.10.2025, in der Zeit von 07.50 Uhr bis 09.50 Uhr, ein Küchenfenster eines Einfamilienhauses auf der Straße "Auf der Heide" in Nottuln auf und gelangten so ins Innere des Hauses. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke und entwendeten Schmuck. Ob es weiteres Diebesgut gibt, konnte vor Ort noch nicht gesagt werden. Hinweise bitte an die Polizei in ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 10:35

    POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße / Unfallbeteiligter gesucht!

    Coesfeld (ots) - Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer befuhr am 31.10.2025, gegen 04.20 Uhr, die Dülmener Straße in Coesfeld in Fahrtrichtung Letter Straße. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr eine 43-jährige Ahauserin mit einem Bus die Dülmener Straße in Fahrtrichtung B525. Beim Entgegenkommen befuhr der Lkw-Fahrer laut Aussage der Busfahrerin so weit links, dass diese ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 09:10

    POL-COE: Coesfeld, Lette, Bruchstraße / Unfallflucht

    Coesfeld (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am 30.10.2025, in der Zeit von 15.45 Uhr bis 16.15 Uhr, den auf dem Edeka-Parkplatz an der Bruchstraße in Lette geparkten silbernen Peugeot (mit polnischen Kennzeichen) einer 37-jährigen Polin und flüchtete. Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren