POL-COE: Nottuln, Auf der Heide
Einbruch in Einfamilienhaus
Coesfeld (ots)
Bislang unbekannte Täter hebelten am 30.10.2025, in der Zeit von 07.50 Uhr bis 09.50 Uhr, ein Küchenfenster eines Einfamilienhauses auf der Straße "Auf der Heide" in Nottuln auf und gelangten so ins Innere des Hauses. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke und entwendeten Schmuck. Ob es weiteres Diebesgut gibt, konnte vor Ort noch nicht gesagt werden.
Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.
