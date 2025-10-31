PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße
Unfallbeteiligter gesucht!

Coesfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer befuhr am 31.10.2025, gegen 04.20 Uhr, die Dülmener Straße in Coesfeld in Fahrtrichtung Letter Straße. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr eine 43-jährige Ahauserin mit einem Bus die Dülmener Straße in Fahrtrichtung B525. Beim Entgegenkommen befuhr der Lkw-Fahrer laut Aussage der Busfahrerin so weit links, dass diese ausweichen musste und dabei gegen das am rechten Fahrbahnrand geparkte Auto touchierte. Hierbei entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Der Lkw-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

