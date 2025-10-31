POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße
Unfallbeteiligter gesucht!
Coesfeld (ots)
Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer befuhr am 31.10.2025, gegen 04.20 Uhr, die Dülmener Straße in Coesfeld in Fahrtrichtung Letter Straße. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr eine 43-jährige Ahauserin mit einem Bus die Dülmener Straße in Fahrtrichtung B525. Beim Entgegenkommen befuhr der Lkw-Fahrer laut Aussage der Busfahrerin so weit links, dass diese ausweichen musste und dabei gegen das am rechten Fahrbahnrand geparkte Auto touchierte. Hierbei entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Der Lkw-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.
Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.
