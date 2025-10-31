Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Lette, Bruchstraße

Unfallflucht

Coesfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am 30.10.2025, in der Zeit von 15.45 Uhr bis 16.15 Uhr, den auf dem Edeka-Parkplatz an der Bruchstraße in Lette geparkten silbernen Peugeot (mit polnischen Kennzeichen) einer 37-jährigen Polin und flüchtete.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

