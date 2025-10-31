PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Bösensell, K31
Autofahrer fährt gegen Baum

POL-COE: Senden, Bösensell, K31 / Autofahrer fährt gegen Baum
Coesfeld (ots)

Ein 38-jähriger Münsteraner befuhr am 30.10.2025, gegen 18.00 Uhr, mit seinem Auto die K31 in Senden. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum neben der Fahrbahn. Das Fahrzeug drehte sich anschließend um die eigene Achse um kam auf der anderen Fahrbahnseite zum Stehen. Der Münsteraner wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und durch die Feuerwehr und den Rettungsdienst befreit. Bei dem Unfall verletzte sich der 38-Jährige und ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

  • 31.10.2025 – 11:34

    POL-COE: Rosendahl, Osterwick, Wellenort / Täter brachen in zwei Häuser ein

    Coesfeld (ots) - In gleich zwei Häuser auf der Straße "Wellenort" in Rosendahl, Osterwick brachen bislang unbekannte Täter in der Zeit von Mittwoch (29.10.2025) auf Donnerstag (30.10.2025) ein. Im Inneren der Häuser durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke. Zum möglichen Diebesgut konnte noch nichts gesagt werden. Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 11:06

    POL-COE: Nottuln, Auf der Heide / Einbruch in Einfamilienhaus

    Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter hebelten am 30.10.2025, in der Zeit von 07.50 Uhr bis 09.50 Uhr, ein Küchenfenster eines Einfamilienhauses auf der Straße "Auf der Heide" in Nottuln auf und gelangten so ins Innere des Hauses. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke und entwendeten Schmuck. Ob es weiteres Diebesgut gibt, konnte vor Ort noch nicht gesagt werden. Hinweise bitte an die Polizei in ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 10:35

    POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße / Unfallbeteiligter gesucht!

    Coesfeld (ots) - Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer befuhr am 31.10.2025, gegen 04.20 Uhr, die Dülmener Straße in Coesfeld in Fahrtrichtung Letter Straße. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr eine 43-jährige Ahauserin mit einem Bus die Dülmener Straße in Fahrtrichtung B525. Beim Entgegenkommen befuhr der Lkw-Fahrer laut Aussage der Busfahrerin so weit links, dass diese ...

    mehr
