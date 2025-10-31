POL-COE: Senden, Bösensell, K31 / Autofahrer fährt gegen Baum

Polizei Coesfeld

Autofahrer fährt gegen Baum

Coesfeld (ots)

Ein 38-jähriger Münsteraner befuhr am 30.10.2025, gegen 18.00 Uhr, mit seinem Auto die K31 in Senden. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum neben der Fahrbahn. Das Fahrzeug drehte sich anschließend um die eigene Achse um kam auf der anderen Fahrbahnseite zum Stehen. Der Münsteraner wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und durch die Feuerwehr und den Rettungsdienst befreit. Bei dem Unfall verletzte sich der 38-Jährige und ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

