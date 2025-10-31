Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld/Kriminalpolizei lädt zu Vortrag ein: "Schockanrufe und Telefonbetrug - Ich leg` auf!"

Coesfeld (ots)

Immer wieder geraten vor allem ältere Menschen ins Visier von Betrügern am Telefon. Die Maschen werden immer raffinierter: Angebliche Enkel in Not, falsche Polizisten oder der vom Kind verursachte Autounfall - das Ziel ist immer dasselbe: Ihr Geld. Damit Sie solche Anrufe frühzeitig erkennen und souverän reagieren, lädt die Kriminalprävention der Polizei Coesfeld Sie herzlich zu einem informativen Vortrag ein:

Wann: Montag, 10.11.2025 um 15:00 Uhr

Wo: Beratungsstelle der Kriminalpolizei, Bernhard-von-Galen-Str.7a, 48653 Coesfeld

Erfahren Sie, wie die Betrüger vorgehen, welche Warnsignale es gibt und was Sie tun können, um sich zu schützen. Die wichtigste Botschaft lautet dabei: "Ich leg auf!"

Der Vortrag ist kostenlos und eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Kommen Sie vorbei - schützen Sie sich und Ihre Angehörigen!

