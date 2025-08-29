Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Förderverein unterstützt die Jugendfeuerwehr Xanten

Bild-Infos

Download

Xanten (ots)

Mittwoch, 20.08.2025 - Kurz vor dem Kreiszeltlager der Jugendfeuerwehr überraschte der Förderverein den Nachwuchs der Feuerwehr Xanten mit zehn neuen Tischen und den dazu passenden Bänken.

Nicht nur beim Zeltlager werden die neuen Materialien den Kindern und Jugendlichen, sowie Ihren Betreuerinnen und Betreuern gute Dienste erweisen. Auch bei sonstigen Outdoor-Aktivitäten sind sie vielseitig einsetzbar.

Ermöglicht wurde diese Anschaffung durch die Mitglieder des Fördervereins der Feuerwehr Xanten. Die Finanzierung der Feuerwehr ist eine Pflichtaufgabe jeder Stadt oder Gemeinde. Einige Aktivitäten oder Beschaffungen gehen jedoch über den gesetzlichen Auftrag hinaus. Der Förderverein unterstützt hier die Feuerwehr durch freiwillige Spenden seiner Mitglieder.

Eine Mitgliedschaft im Förderverein der Feuerwehr Xanten ist bereits ab einem Jahresbeitrag von 12 Euro möglich und stellt eine Möglichkeit dar die Arbeit der Feuerwehr Xanten zu unterstützen ohne direkt am Einsatzdienst selber teilzunehmen. Weitere Informationen und auch den Aufnahmeantrag gibt es auf der Webpräsenz des Vereins zur Förderung der Freiwilligen Feuerwehr Xanten e.V. https://feuerwehr-xanten.de/foerderverein

Original-Content von: Feuerwehr Xanten, übermittelt durch news aktuell