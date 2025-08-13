FW Xanten: Feuerwehr Xanten lädt zu offenen Dienstabenden ein

Feuerwehr Xanten

Feuerwehr Xanten lädt zu offenen Dienstabenden ein

Die Feuerwehr Xanten startet eine neue Veranstaltungsreihe, die ganz im Zeichen der Mitgliederwerbung steht: Die offenen Dienstabende. Ziel ist es, alle Interessierten aus Xanten und den jeweiligen Ortsteilen die Möglichkeit zu geben, die Arbeit der Feuerwehr kennenzulernen, Fragen zu stellen und vielleicht sogar selbst aktiv zu werden. Jede Einheit der Feuerwehr Xanten führt an unterschiedlichen Terminen einen separaten Abend durch, um gezielt die Bewohner ihrer jeweiligen Ortsteile anzusprechen. Dabei steht vor allem der unverbindliche und ungezwungene Austausch im Vordergrund.

Die geplanten Abende bieten eine lockere Atmosphäre, bei der alle Interessenten ohne Verpflichtungen vorbeischauen können. Neben einer Einführung in die Aufgaben der Feuerwehr, werden auch praktische Übungen durchgeführt, bei denen die Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit erhalten, aktiv mitzuwirken oder einfach nur zuzusehen. Die Feuerwehr Xanten freut sich auf viele neugierige Menschen, die Interesse an einem spannenden und abwechslungsreichen Hobby haben und vielleicht sogar den ersten Schritt in Richtung einer ehrenamtlichen Tätigkeit machen möchten. Die Termine und Orte der offenen Dienstabende werden aktiv auf den Social-Media-Kanälen der Feuerwehr Xanten beworben. Für alle Interessenten besteht natürlich auch außerhalb der offenen Dienstabende die Möglichkeit, zunächst unverbindlich an regulären Dienstabenden teilzunehmen. Über die Feuerwehr Xanten Die Feuerwehr Xanten besteht ausschließlich aus ehrenamtlichen Einsatzkräften, die im Einsatzfall schnell und zuverlässig Hilfe für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Xanten leisten.

