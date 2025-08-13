PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Xanten mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Feuerwehr Xanten lädt zu offenen Dienstabenden ein

FW Xanten: Feuerwehr Xanten lädt zu offenen Dienstabenden ein
  • Bild-Infos
  • Download

Xanten (ots)

Die Feuerwehr Xanten startet eine neue Veranstaltungsreihe, die ganz im Zeichen der Mitgliederwerbung steht: Die offenen Dienstabende. Ziel ist es, alle Interessierten aus Xanten und den jeweiligen Ortsteilen die Möglichkeit zu geben, die Arbeit der Feuerwehr kennenzulernen, Fragen zu stellen und vielleicht sogar selbst aktiv zu werden. Jede Einheit der Feuerwehr Xanten führt an unterschiedlichen Terminen einen separaten Abend durch, um gezielt die Bewohner ihrer jeweiligen Ortsteile anzusprechen. Dabei steht vor allem der unverbindliche und ungezwungene Austausch im Vordergrund.

Die geplanten Abende bieten eine lockere Atmosphäre, bei der alle 
Interessenten ohne Verpflichtungen vorbeischauen können. Neben einer 
Einführung in die Aufgaben der Feuerwehr, werden auch praktische 
Übungen durchgeführt, bei denen die Besucherinnen und Besucher die 
Gelegenheit erhalten, aktiv mitzuwirken oder einfach nur zuzusehen.
Die Feuerwehr Xanten freut sich auf viele neugierige Menschen, die 
Interesse an einem spannenden und abwechslungsreichen Hobby haben und
vielleicht sogar den ersten Schritt in Richtung einer ehrenamtlichen 
Tätigkeit machen möchten. 

Die Termine und Orte der offenen Dienstabende werden aktiv auf den 
Social-Media-Kanälen der Feuerwehr Xanten beworben.
Für alle Interessenten besteht natürlich auch außerhalb der offenen 
Dienstabende die Möglichkeit, zunächst unverbindlich an regulären 
Dienstabenden teilzunehmen. 

Über die Feuerwehr Xanten
Die Feuerwehr Xanten besteht ausschließlich aus ehrenamtlichen 
Einsatzkräften, die im Einsatzfall schnell und zuverlässig Hilfe für 
die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Xanten leisten.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Xanten
Pressesprecher
Philipp Schäfer
E-Mail: presse@feuerwehr-xanten.de
https://feuerwehr-xanten.de

Original-Content von: Feuerwehr Xanten, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Xanten mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Xanten
Weitere Meldungen: Feuerwehr Xanten
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren