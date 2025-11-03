PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Herbern
Auto überschlägt sich - Alkoholverdacht beim Fahrer

POL-COE: Ascheberg, Herbern / Auto überschlägt sich - Alkoholverdacht beim Fahrer
Coesfeld (ots)

Ein 28-jähriger Autofahrer aus Aschberger, kam am 01.11.2025, gegen 10.05 Uhr in einer Linkskurve auf der L671 in Ascheberg, Herbern von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Dabei verletzte sich der Ascheberger. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweis auf einen möglichen Alkoholkonsum des Fahrers. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

