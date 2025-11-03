PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Seminarstraße
Müllcontainer durch Brand beschädigt - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Zeugen beobachteten am 01.11.2025, gegen 21.00 Uhr, auf der Seminarstraße in Coesfeld drei ca. 15-16-jährige Jugendliche in der Nähe eines brennenden Müllcontainers auf dem Schulhof des Heriburg-Gymnasiums. Anschließend entfernten sich die Unbekannten fußläufig in Richtung Wetmarstraße. Die Feuerwehr löschte den Container, dessen Inhalt und Deckel bereits verbrannt waren.

Die unbekannten Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

   - männlich
   - ca. 15-16 Jahre alt
   - dunkel gekleidet

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

