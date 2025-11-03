POL-COE: Coesfeld, Seminarstraße
Müllcontainer durch Brand beschädigt - Zeugen gesucht
Coesfeld (ots)
Zeugen beobachteten am 01.11.2025, gegen 21.00 Uhr, auf der Seminarstraße in Coesfeld drei ca. 15-16-jährige Jugendliche in der Nähe eines brennenden Müllcontainers auf dem Schulhof des Heriburg-Gymnasiums. Anschließend entfernten sich die Unbekannten fußläufig in Richtung Wetmarstraße. Die Feuerwehr löschte den Container, dessen Inhalt und Deckel bereits verbrannt waren.
Die unbekannten Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:
- männlich - ca. 15-16 Jahre alt - dunkel gekleidet
Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.
