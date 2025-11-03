PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-COE: Olfen, Springenkamp/ Tisch beschädigt

POL-COE: Olfen, Springenkamp/ Tisch beschädigt
Coesfeld (ots)

Unbekannte haben einen Tisch auf einem Spielplatz am Springenkamp durch Feuer beschädigt. Passiert ist das am Freitag (31.10.25) gegen 21.25 Uhr. Die Feuerwehr Olfen löschte den Brand. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

