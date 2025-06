Polizei Bochum

POL-BO: Pkw kollidiert mit Motorrad - Bochumer (73) schwer verletzt

Bochum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag, 14. Juni, in Bochum-Wattenscheid ist ein 73-jähriger Motorradfahrer aus Bochum schwer verletzt worden.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der 73-Jährige gegen 15.45 Uhr die Hansastraße in Fahrtrichtung Voedestraße. Gleichzeitig befuhr ein 35-jähriger Mann aus Wuppertal mit seinem Pkw die Hansastraße in entgegengesetzte Richtung und beabsichtigte, auf Höhe der Hausnummer 105 nach links in eine Einfahrt abzubiegen. Hierbei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Der Motorradfahrer stürzte zu Boden und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er per Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Eine mögliche Lebensgefahr konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden. Der Pkw-Fahrer blieb hingegen unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtüchtig und wurden abgeschleppt. Der Pkw sowie das Mobiltelefon des 35-Jährigen wurden zur weiteren Untersuchung des Unfallhergangs sichergestellt. Dem 73-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell