Polizei Köln

POL-K: 251030-2-K 90-Jährige im Bus bestohlen - Zeugen stellen Dieb in Köln-Dellbrück

Köln (ots)

Dank aufmerksamer Zeugen haben Polizisten am Mittwochmittag (29. Oktober) in Köln-Dellbrück einen 40-jährigen Dieb festgenommen. Er soll in einem Linienbus einer 90-jährigen Frau das Portemonnaie und ein Mobiltelefon entwendet haben. Er wird einem Haftrichter vorgeführt.

Ein 66-jähriger Fahrgast hatte den Diebstahl im Bus an der Diepeschrather Straße beobachtet und die Seniorin nach dem Aussteigen darauf aufmerksam gemacht. Als diese den "Verlust" bestätigte, konfrontierten der Zeuge und ein 27-jähriger Passant den Tatverdächtigen mit dem Vorwurf. Der ertappte Mann gab daraufhin die Beute wieder heraus.

Als der 27-jährige Helfer ihn dann aufforderte, bis zum Eintreffen der Polizei zu bleiben, zog der Mann ein Messer, stach in Richtung des 27-Jährigen und flüchtete. Wenig später wurde er in der Nähe des S-Bahnhofs festgenommen. (as/al)

