Polizei Köln

POL-K: 251030-1-K/HA Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 15-Jähriger - Wer hat Julia K. gesehen?

Köln (ots)

Seit dem gestrigen Mittwochmorgen (29.10.2025) wird die 15-jährige Julia K. vermisst. Gegen 7 Uhr verließ die Jugendliche ihre elterliche Wohnung in Vorhalle, um zur Schule zu gehen. Dort ist sie nicht erschienen und auch nicht nach Hause zurückgekehrt. Es ist möglich, dass sich die Vermisste an Bahnhöfen in Köln, Düsseldorf, Krefeld oder Dortmund aufhalten könnte. Es kann zudem nicht ausgeschlossen werden, dass sich Julia K. in hilfloser Lage befindet. Die Kripo nimmt Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

Ein Foto der Vermissten finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/184710

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

