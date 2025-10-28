Polizei Köln

POL-K: 251028-2-K Busfahrer zeigt Messerangriff am Ubierring an - Zeugensuche

Köln (ots)

Am Donnerstagabend (23. Oktober) gegen 21 Uhr soll ein etwa 25 - 30-jähriger, circa 1,60 - 1,65 Meter großer Mann mit schwarzen kurzen Haaren einen Kölner Busfahrer (44) an einer Ersatzhaltestelle am Ubierring in der Südstadt attackiert haben. Der "schmal gebaute Bartträger" habe zunächst mit einem Messer durch das offene Fahrerfenster in Richtung des auf seine Abfahrt wartenden Geschädigten gestochen, was dieser jedoch abwehren konnte. Als der Busfahrer daraufhin auf der Gehwegseite ausstieg, habe der Angreifer ihm dort Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und sei in Richtung Agrippinaufer geflüchtet.

Der leicht verletzte 44-Jährige wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung behandelt. Das Kriminalkommissariat 51 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen dringend um Hinweise unter der Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell