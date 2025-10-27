Polizei Köln

POL-K: 251027-2-K Raubüberfall auf Tankstelle in Stammheim - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle am frühen Samstagmorgen (25. Oktober) in Köln-Stammheim sucht die Kriminalpolizei dringend Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der bislang unbekannte Täter die Tankstelle auf der Düsseldorfer Straße gegen 5.30 Uhr betreten und den Mitarbeiter (26) mit einem Messer bedroht. Anschließend habe er sich Zigaretten und Bargeld geben lassen und sei in Richtung der S-Bahn-Haltestelle "Stammheim" geflüchtet.

Der Räuber wird als circa 1,74 Meter groß, schwarz und etwa 26 Jahre alt beschrieben. Während der Tat habe er schwarze Kleidung getragen und sein Aussehen mit einer aufgesetzten Kapuze sowie einem Schal vor dem Gesicht verschleiert.

Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (bg/de)

