Polizei Köln

POL-K: 251028-1-K Öffentlichkeitsfahndung mit Phantombildern: Polizei Köln sucht falsche "Rennpferd-Investoren"

Köln (ots)

Mit Phantombildern sucht die Polizei Köln nach zwei mutmaßlichen und noch unbekannten Betrügern, die im Juni 2025 in einem Hotel in der Kölner Innenstadt eine Seniorin um Gold im Wert von mehreren 100.000 Euro gebracht haben sollen. Erst hatten sich die Verdächtigen der älteren Dame aus dem Märkischen Kreis gegenüber als ausländische Investoren ausgegeben, die vorhätten ihr ein Rennpferd abzukaufen. Nach einem ersten Treffen in Mailand habe man ihr dann aber zudem einen möglichen Goldhandel vorgeschlagen, erklärte die Frau bei der späteren Anzeigenerstattung.

Die Rentnerin hatte sich auf den dubiosen Handel eingelassen und für einen Teil ihres Vermögens Gold angekauft. Am 5. Juni hatte sie die Barren des wertvollen Edelmetalls an einen der beiden Betrüger in einer Kölner Hotellobby übergeben und im Gegenzug eine Tragetasche mit "Bargeld" im Wert von fast der doppelten Höhe des Goldwerts erhalten. Erst Zuhause wieder angekommen, stellte ein Familienangehöriger der Seniorin fest, dass es sich bei allen Bündeln der eingeschweißten 200 Euro-Scheine um Falschgeld handelte.

Der erste Tatverdächtige soll etwa 55 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß sein. Er soll mit Schweizer Akzent sprechen, seine schwarzen Haare nach hinten gegelt haben und eine rot-goldene Rolex-Uhr, einen dunklen Anzug und eine Brille getragen haben. Zudem soll er zu einem Treffen mit einem schwarzen Mercedes vorgefahren sein. Sein Komplize soll etwa 75 Jahre alt und ebenfalls 1,80 Meter groß und schlank sein. Er hat weiße Haare und trug einen weißen Bart, einen dunklen Anzug und eine schwarze Kappe.

Die beiden Phantombilder der gesuchten Männer sind unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/184421

Zeugen, die Hinweise zur Identität der beiden Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 35 zu melden. (cr/al)

