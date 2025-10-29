Polizei Köln

POL-K: 251029-2-K VU-Team in Köln-Riehl im Einsatz - Seniorin von Tanklaster erfasst

Köln (ots)

Am Mittwochnachmittag (29. Oktober) ist im Kölner Stadtteil Riehl eine 73 Jahre alte Fußgängerin von einem Tanklastzug (Fahrer: 43) erfasst und schwer verletzt worden. Die Frau wird derzeit in einer Klinik intensivmedizinisch versorgt.

Laut Zeugen hatte die Seniorin gegen 15.45 Uhr die Straße "An der Schanz" überquert. Dabei soll sie auf der Fahrbahn von dem stadteinwärtsfahrenden Lkw erfasst worden sein. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern noch an.

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam ist derzeit zur Spurensicherung im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme sind folgende Straßen aktuell noch gesperrt:

-Boltensternstraße

-Riehler Straße

-An der Schanz

Autofahrerinnen und Autofahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. (bg/al)

