Polizei Köln

POL-K: 251029-1-K Fahndungsfotos: Raubüberfall auf Sonnenstudio in Poll - Mitarbeiterin mit Axt bedroht

Köln (ots)

Nachtrag zu Pressemeldung Ziffer 4 vom 24. Oktober 2025 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6144660

Mit Fotos aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Köln nach dem Mann, der mit einer Axt bewaffnet am vergangenen Donnerstag (23. Oktober) eine Angestellte eines Sonnenstudios in Köln-Poll überfallen haben soll.

Bilder des Gesuchten sind unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/184636

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen und/oder der Identität oder dem Aufenthaltsort des gesuchten Mannes geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 zu melden. (cr/al)

