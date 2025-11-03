POL-COE: Nottuln, Daruper Straße/ Jugendlicher geschlagen
Coesfeld (ots)
Ein unbekannter Jugendlicher hat am Freitag (31.10.25) einen 13-jährigen Nottulner auf dem Edeka-Parkplatz geschlagen. Gegen 21.55 Uhr kam es zu einem Streit, worauf es zu dem Schlag kam. Der Nottulner ging im Anschluss nach Hause. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:
-männlich -15 bis 16 Jahre -1,60 bis 1,70 Meter -weiße Mütze mit schwarzen Augen der Marke "CP Company"
Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell