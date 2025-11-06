PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-G: Unfall mit verletzter Person

Greiz (ots)

Weida. Am 05.11.2025 gegen 09:30 Uhr kam es in Weida zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 72-jährigen PKW Fahrerin und einer 52-jährigen PKW Fahrerin. Die 72-jährige wollte dabei von der B175 auf die B92 auffahren und übersah den vorfahrtsberechtigten PKW der 52-jährigen. Bei dem Unfall verletzte sich die Unfallverursacherin, so dass sie in ein Krankenhaus verbracht wurde. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe eines unteren 5-steligen Betrages zusammen. (BF)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

