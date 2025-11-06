LPI-G: Unfall mit verletzter Person

Greiz (ots) - Greiz. Am 04.11.2025 gegen 20:30 Uhr erhielt eine 83-jährige Greizerin einen Anruf. Der Anrufer mit bayerischem Dialekt stellte sich als Polizist der Greizer Polizei vor und erzählte der Frau, dass es in ihrem Bereich einen Raubüberfall gab und eine Liste aufgefunden wurde, auf welcher der Name der Frau stand. Angeblich wäre dies eine Liste, welche Leute als nächstes ausgeraubt werden sollen. Als der Anrufer anfing sie über persönliche Sachen ...

mehr